Grave investimento: elisoccorso sul posto

Grave investimento a Settimo Milanese: elisoccorso sul posto

AGGIORNAMENTO DELLE 17.35: Investimento grave lungo via Edison a Villaggio Cavolur a Settimo Milanese nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 gennaio, poco prima delle 16.30.

Sul posto, in codice rosso e a sirene spiegate, sono intervenute due ambulanze e un’elisoccorso.

Per agevolare i soccorsi, gestire la viabilità e rilevare l’incidente è arrivata anche la Polizia locale.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che nel grave incidente sia rimasto coinvolto un uomo di 75 anni. L’uomo stava attraversando la strada, probabilmente per recarsi alla farmacia di via Edison quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un furgoncino nei pressi dell’attraversamento stradale. L’uomo alla guida del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso. Il 75enne è stato trasportato in codice rosso ma in stato semi cosciente, con l’ausilio dell’elisoccorso, in ospedale.

