Grave investimento sul Sempione a Legnano: uomo finisce in ospedale FOTO

Grave investimento a Legnano questo pomeriggio, lunedì 2 novembre: uomo finisce in ospedale

Grave investimento a Legnano: uomo finisce in ospedale

Ambulanza e automedica sono intervenute in codice rosso lungo la Ss527 a Legnano per soccorrere un uomo di 74 anni investito da un’auto. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, lunedì 2 novembre, intono alle 15.15 alla rotonda del Sempione tra corso Giacomo Matteotti e via per Castellanza. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale. L’uomo, soccorso sul posto, è stato portato in codice giallo in ospedale.

TORNA ALLA HOME