Grave investimento a Legnano: soccorso un ciclista

Grave investimento a Legnano in via Barlocco: paura per un ciclista.

Erano passate da poco le 18 di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, quando un ciclista è stato investito in via Barlocco a Legnano. Per un attimo si è pensato che fosse molto grave, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Oltre ai sanitari, in via Barlocco sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale della Città del Carroccio.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa Legnano e un’automedica. Per fortuna il ciclista, una persona di 35 anni, non è in pericolo di vita e i sanitari lo stanno trasportando in ospedale in codice giallo. In questi minuti i poliziotti locali stanno facendo tutti i rilevamenti del caso per capire la dinamica dell’incidente.