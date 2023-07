Grave infortunio sul lavoro: sul posto arriva l'elisoccorso

Grave infortunio sul lavoro questa mattina, 27 luglio, a Parabiago: sul posto sono arrivate in codice rosso l'elisoccorso e un'ambulanza.

Grave infortunio sul lavoro: sul posto elisoccorso

Infortunio sul lavoro a Parabiago in via Petrarca, coinvolto un uomo di 41 anni: sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'elisoccorso oltre ai carabinieri della compagnia di Legnano. L'uomo dopo le prime cure del caso è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano dove si trova in condizioni stabili e non in pericolo di vita.