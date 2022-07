Grave infortunio sul lavoro: operaio soccorso in codice rosso

Grave infortunio sul lavoro a Cerro Maggiore.

Grave infortunio in via dei Paoli

E' successo poco prima delle 14 in via dei Paoli, dove un carico sospeso è caduto colpendo alla testa un operaio impegnato nello svolgimento delle proprie mansioni. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella; in supporto è arrivata pure l'automedica. Sono intervenute anche la Polizia Locale e l'Ats. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.