Grave infortunio sul lavoro: arriva l'ambulanza

PROTAGONISTA UN 46ENNE

Coinvolto un uomo di 46 anni. In corso le operazioni di soccorso

Grave incidente sul lavoro a San Giorgio su Legnano: intervengono i sanitari.

L'incidente in una ditta di via XX settembre

La chiamata ai soccorsi, scattata su iniziativa dei colleghi in codice rosso, è avvenuta intorno alle 16 di quest'oggi, lunedì 23 maggio, ed è partita da un'azienda di San Giorgio su Legnano, in particolare da via XX settembre. Motivo dell'allarme un incidente sul lavoro verificatosi pochi minuti prima che ha coinvolto un uomo di 46 anni. A riferirlo è stata l'Agenzia regionale emergenza urgenza.

L'intervento dei sanitari

I soccorritori della Croce Bianca di Magenta, insieme a un'automedica, si sono subito portati nel teatro dell'infortunio. Oltre ai sanitari, che si trovano ancora sul posto, sono stati allertati i Carabinieri di Legnano, i Vigili del Fuoco di Milano e Ats.

Seguono aggiornamenti