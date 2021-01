Grave infortunio sul lavoro a Casorezzo, in via Arluno: arrivano i soccorsi.

Grave infortunio a Casorezzo

E’ successo stamani, giovedì 21 gennaio 2021, intorno alle 8.50. Una persona, un uomo di 61 anni, ha avuto un incidente mentre stava lavorando in una ditta di via Arluno. Al momento il 61enne coinvolto sarebbe grave, tanto che i soccorsi cono stati chiamati sul posto in codice rosso.

I soccorsi

Oltre ai Carabinieri della Compagnia di Legnano, sono giunti sul posto anche i soccorritori della Croce Azzurra di Buscate, che stanno prestando i primi aiuti proprio in questi minuti. Per fortuna l’uomo non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.