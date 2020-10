Grave infortunio sul lavoro: 38enne finisce in ospedale

Grave infortunio sul lavoro a Legnano: 38enne finisce in ospedale

Pochi minuti dopo le 18 un uomo di 38 anni si è infortunato mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Prealpi a Legnano. Sul posto è intervenuta in codice rosso l’ambulanza della Croce rossa e un’automedica oltre all’Ats e i Carabinieri.

Dopo alcuni accertamenti sul posto l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

