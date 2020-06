Grave incidente vicino al centro FOTO

Grave incidente vicino al centro città di Busto Garolfo.

Grave incidente vicino al centro

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, un’auto e una moto si sono scontrate lungo viale dei tigli a Busto Garolfo. Sul grave sinistro stradale sono intervenute la Croce Bianca di Legnano e un’automedica per soccorrere un uomo di 84 anni rimasto coinvolto. L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Ecco dove è successo

TORNA ALLA HOME