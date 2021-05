Grave incidente tra un’auto e una moto a Vanzaghello

Grave incidente a Vanzaghello in viale Milano: è successo oggi, mercoledì 5 maggio 2021, intorno alle 17.15. Dalle prime informazioni, lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto.

Aggiornamento delle 17.50

Purtroppo le condizioni del 24enne sembrano ancora gravi, tanto che è stato trasportato in ospedale a Varese in codice rosso.

Grave incidente a Vanzaghello

Erano circa le 17.15 di oggi, mercoledì 5 maggio, quando è avvenuto uno scontro in viale Milano a Vanzaghello tra una macchina e una moto. A rimanere coinvolta una persona di 24 anni che, dalle prime informazioni, risulta essere in gravi condizioni, tanto che sul posto i soccorsi sono giunti in codice rosso.

I soccorsi

In viale Milano sono arrivate un’ambulanza dell’Azzurra Buscate e un’automedica. Allertati anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Legnano.