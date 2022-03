Grave incidente tra un'auto e una moto a Legnano

I soccorsi

L'incidente tra l'auto e la moto è avvenuto in via Sardegna a Legnano: i soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

Grave incidente tra un'auto e una moto: è successo oggi, sabato 19 marzo 2022, in via Sardegna a Legnano.

Grave incidente a Legnano: scontro tra un'auto e una moto

Erano circa le 17.40 di oggi, sabato 19 marzo 2022, quando si è verificato un incidente in via Sardegna a Legnano. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una macchina e una moto. Nell'incidente è rimasta coinvolta un uomo di 41 anni.

I soccorsi

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica. Per fortuna il 41enne non era in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale in codice giallo.