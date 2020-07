Grave incidente tra camion e moto: elisoccorso sul posto FOTO

Grave incidente tra camion e moto: elisoccorso a Nerviano.

Elisoccorso, Polizia locale e Croce Rossa di Legnano sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, intorno alle 16.15 in via primo maggio a Nerviano dove si è verificato un incidente tra un camion e una moto. Nel sinistro è rimasto coinvolto un 65enne di Villastanza che ha riportato contusioni. I vigili hanno momentaneamente chiuso il tratto di strada interessato dall’incidente per fare i rilievi e facilitare i soccorsi.

La dinamica

Sia camion che la moto procedevano lungo via Primo Maggio in direzione Nerviano. Il camion, durante una svolta a sinistra per entrare una ditta, è stato sorpassato dal motociclisti. L’impatto è avvenuto tra la parte anteriore del mezzo pesante e la moto.

