Grave incidente tra auto e moto: interviene l'elisoccorso

Grave incidente tra auto e moto a Parabiago: interviene l'elisoccorso

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 luglio pochi minuti prima delle 23.30, un'auto e una moto si sono scontrate in piazza Maggiolini a Parabiago.

Nel grave incidente è rimasto ferito il centauro di 40 anni che è stato soccorso dall'ambulanza di Rho Soccorso, dall'automedica e dall'eslisoccorso atterrato in un campo vicino.

L'uomo, in condizioni mediamente critiche, è stato trasportato in codice giallo dall'equipaggio dell'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto anche le Forze dell'ordine che ora dovranno chiarire la dinamica del sinistro.