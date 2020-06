Grave incidente tra auto e moto in via Novara FOTO

Grave incidente tra auto e moto in via Novara a Legnano.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 giugno, un’auto e una moto si sono scontrate lungo via Novara a Legnano, all’altezza dello store per animali. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 15. Nello scontro è rimasto ferito l’uomo a bordo della moto, un 49enne, che, soccorso da un’ambulanza e un’automedica, è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche la Polizia locale.

