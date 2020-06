Grave incidente tra auto e moto: elisoccorso sul posto FOTO

Grave incidente tra auto e moto nel pomeriggio di oggi : elisoccorso sul posto.

AGGIORNAMENTO DELLE 15.50: L’incidente è avvenuto lungo la Strada Statale 11, nei pressi del Cento Commerciale di Sedriano. Una Ducati, guidata da un 29enne, si è scontrata contro una macchina. Da quanto appreso in un primo momento le condizioni del centauro sembrerebbero gravi. Sul posto ambulanza, automedica, elisoccorso, Polizia locale e Carabinieri.

Un’auto e una moto si sono scontrate questa pomeriggio, lunedì 1 giugno, pochi minuti prima delle 15, lungo via Martiri della Libertà a Sedriano. Sul posto elisoccorso, automedica e ambulanza della Croce Bianca di Sedriano, intervenuti tutti in codice giallo. Nell’impatto è rimasto coinvolto un 29enne soccorso in codice rosso. Allertata anche la Polizia locale.

