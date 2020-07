Grave incidente tra auto e moto: coinvolti due giovani 

Grave incidente tra auto e moto a Senago: coinvolti due giovani.

Intorno alle 13 di oggi, lunedì 6 luglio, due ambulanze e un’automedica sono intervenute lungo via Da Vinci a Senago per soccorrere due ragazzi di 20 e 21 anni. I due giovani sono rimasti coinvolti in un incidente tra auto e moto. Dopo alcuni accertamenti sul posto i ragazzi sono stati portati in codice giallo negli ospedale di Desio e Monza.

