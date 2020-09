Grave incidente tra auto: coinvolte due persone FOTO

Grave incidente tra auto a Legnano: coinvolte due persone.

Grave incidente tra auto: coinvolte due persone

Questa mattina, venerdì 18 settembre, due ambulanze (Croce Rossa Legnano e Croce Bianca Legnano) sono intervenute intorno alle 10.40 in via Lazzaro Spallanzani per soccorrere due persone. Una donna di 44 anni e un uomo di 86 anni infatti sono rimasti coinvolti in un incidente tra auto per cause in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri di Legnano.

