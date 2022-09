Grave incidente tra auto a Morimondo: è quello che è accaduto oggi, lunedì 5 settembre 2022, intorno alle 17.20.

Grave incidente: coinvolte due persone a Morimondo

Sul posto, in codice rosso, sono giunte due ambulanze e un'automedica per prestare soccorso alle due persone - tra cui un uomo di 69 anni - rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto lungo la Provinciale 183 all'altezza di caselle, frazione di Morimondo. Oltre a loro sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del fuoco.

I soccorsi

Per fortuna le condizioni dei feriti non erano gravi come sono apparsi in un primo momento e le ambulanze sono rientrate in ospedale in codice verde.