Grave incidente sull’A4: traffico rallentato e code su tutta l’autostrada. L’impatto, sulle cui cause stanno ancora facendo luce le forze dell’ordine, è avvenuto nel tratto autostradale della Milano-Torino tra i caselli di Marcallo-Mesero e Novara est, poco dopo le 7 di lunedì 3 agosto.

Grave incidente sull’A4

Le condizioni di una 28enne sono apparse subito molto gravi, tanto che la centrale del 112 ha mandato sul posto ben ue ambulanze e l’elisoccorso, che ha portato la giovane soccorsa in ospedale, al San gerardo di Monza, in codice rosso. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

Traffico rallentato e code

Autostrade per l’Italia segnala code e rallentamenti in direzione Torino al km 140 e in generale su tutta l’autostrada il traffico procede a rilento.

TORNA ALLA HOME