Grave incidente sul lavoro: uomo schiacciato da un macchinario

Grave incidente sul lavoro intorno alle 10.30 di oggi, 27 giugno 2022, a Legnano. Un uomo è stato soccorso in codice rosso dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario.

Incidente sul lavoro: arriva l'elisoccorso

Grave incidente questa mattina a Legnano in via Novara all'interno di un'azienda. Ad avere la peggio un uomo: sul posto è arrivata un'ambulanza dei volontari di Arluno in codice rosso e l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente anche i tecnici di Ats, i Carabinieri di Legnano e i Vigili del Fuoco. L'uomo è rimasto schiacciato da un macchinario: ha subito traumi multipli da schiacciamento a testa, torace, schiena e arto superiore.

Il personale sanitario si trova ancora sul luogo dell'incidente per stabilizzare il ferito, prima del trasporto in ospedale a Legnano.