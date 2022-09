Grave incidente sul lavoro: operaio trasportato in codice rosso

Incidente sul lavoro per un operaio di 32 anni che è stato schiacciato da un pantografo elevatore a Cascina Merlata, al confine con Rho: è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Incidente sul lavoro: operaio schiacciato

Incidente sul lavoro in un cantiere in Via Pasolini a Milano nell'area di Cascina Merlata. Un operaio di origini egiziane di 32 anni è stato schiacciato da un pantografo elevatore mentre rimuoveva degli skydeck. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del fuoco e di ATS. L'operaio molto grave, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda.