Operaio schiacciato da un cassone di cento chili: è in gravi condizioni

Un grave incidente sul lavoro pochi minuti dopo le 14 di oggi, martedì 19 gennaio, a Mesero in via Mattei: allertato anche l’elisoccorso.

Operaio schiacciato da un cassone di cento chili

Un uomo di 58 anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da un cassone di circa cento chili. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 di di oggi, martedì 19 gennaio.

La centrale operativa ha inviato in via Mattei a Mesero un elisoccorso e un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta in codice rosso per soccorrere l’uomo.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del fuoco.

L’uomo, dopo alcuni accertamenti sul posto, viste le gravi condizioni fisiche, è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, con l’ausilio dell’elisoccorso.

