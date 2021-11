Grave incidente sul lavoro a Vanzaghello

Sanitari all'opera

Un 64enne ha avuto un incidente mentre era al lavoro: i soccorsi sono arrivati nel centro di Vanzaghello in codice rosso.

Grave incidente sul lavoro in via Roma a Vanzaghello: è quanto successo intorno alle 15.15 di oggi, lunedì 22 novembre 2021.

Grave incidente sul lavoro: arrivano i soccorsi

Erano circa le 15.15 di oggi, lunedì 22 novembre, quando i soccorsi sono stati allertati in codice rosso perché un uomo di 64 anni ha avuto un incidente mentre era al lavoro nella centralissima via Roma, a due passi dalla chiesa parrocchiale. In poco tempo sono giunte un'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e un'automedica per prestare i primi aiuti al lavoratore. Allertati, per tutti i controlli del caso, anche l'Ats Milano Ovest e i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Il 64enne è stato portato in ospedale

L'uomo per fortuna era meno grave di quanto poteva apparire in un primo momento. Dopo essere stato stabilizzato, è stato portato in ospedale in codice giallo.