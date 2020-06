Un grave incidente sul lavoro è accaduto oggi, lunedì 29 giugno, attorno alle 13.30 a Magenta.

Grave incidente sul lavoro a Magenta

Per cause ancora da chiarire, un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito all’interno di un’azienda di Strada Castellazzo. Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e l’automedica, inviati in codice rosso. Dopo le prime cure, l’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo al vicino ospedale di Magenta poiché le sue condizioni si sono rivelate meno preoccupanti del previsto. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che dovranno ora far luce su cosa sia successo.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE