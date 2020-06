Grave incidente stradale: sul posto anche l’elisoccorso

Grave incidente stradale a Vanzaghello.

Grave incidente tra un’auto e una moto

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 13 di martedì 30 giugno 2020 in viale Milano. A entrare in collisione sono state un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti in codice rosso un’ambulanza e l’elisoccorso da Como. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano, cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ferito gravemente ed elitrasportato all’ospedale di Varese un uomo di 59 anni, che procedeva in sella alla moto. Illeso l’automobilista.

