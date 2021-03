Grave incidente stradale: coinvolto centauro di 38 anni

Grave incidente stradale: arriva l’elisoccorso

Un uomo di 38 anni, a bordo di una moto, è caduto rovinosamente questa sera mentre percorreva la tangenziale ovest nel tratto tra Corsico/Gaggiano e l’innesto con la A7.

E’ successo nella serata di oggi, sabato 27 marzo, poco prima delle 18.50.

Sul posto si sono precipitati elisoccorso, ambulanza e automedica.

E’ stata allertata anche l’ars di Assago.

Dopo alcuni accertamenti sul posto da parte del personale sanitario, l’uomo è stato caricato in elisoccorso e trasportato in codice giallo in ospedale.