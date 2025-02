Grave incidente stradale: 31enne portato all'ospedale in codice rosso

Grave incidente stradale a Corbetta.

Incidente tra un'auto e una moto in via Monte Rosa

Il sinistro, che ha coinvolto un'auto e una moto, si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 1 febbraio, in via Monte Rosa nei pressi dell'incrocio con viale della Repubblica. A scontrarsi intorno alle 16.15, per cause in corso di accertamento, sono state un'auto e una moto. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza della Croce bianca di Magenta. Due le persone coinvolte nello schianto: una donna di 75 anni, che si trovava alla guida dell'auto, e un uomo di 31 anni, che procedeva in sella alla moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato trasportato in gravi condizioni al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.

Sul posto sia i Carabinieri che la Polizia Locale

A rilevare il sinistro sono stati i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, mentre gli agenti della Polizia Locale cittadina sono intervenuti per fornire supporto alla viabilità.