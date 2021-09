Grave incidente per un ciclista a Legnano

Grave incidente per un ciclista: è successo stamani, venerdì 10 settembre 2021, pochi minuti dopo le 12.30.

Aggiornamento delle 13.15

Il ragazzo di 20 anni che era in sella alla bici, per fortuna, non è grave come poteva sembrare in un primo momento e, dopo le prime cure dei soccorritori della Croce rossa di Legnano, è stato portato in ospedale in codice giallo.

Grave incidente per un ciclista: arrivano i soccorsi

Erano passati da pochi minuti le 12.30 di oggi, venerdì 10 settembre, quando una macchina ha urtato un ciclista in via XX settembre a Legnano. L'impatto è stato forte, tanto che soccorsi sono stati chiamati in codice rosso. Sul posto, oltre a un'automedica e un'ambulanza della Croce rossa di Legnano, è giunta anche la Polizia Locale per capire le dinamiche dell'incidente. Il ciclista è un ragazzo di 20 anni.