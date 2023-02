Grave incidente nella notte a Pogliano

Erano da poco passate le 4.30 di sabato 4 Febbraio quando l’allarme è scattato in via Arluno a Pogliano Milanese. Un uomo di 26 anni, per cause ancora da verificare, si è ribaltato con il suo mezzo ed è finito fuori strada.

Grave un 26enne

Sul posto l’agenzia regionale delle emergenze ha inviato in codice rosso un ambulanza e l’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della compagnia di Legnano e i vigili del fuoco. Le condizioni del giovane 26enne sono subito apparse molto gravi, estratto dal mezzo e stabilizzato sul posto dai sanitari è stato elitrasportato con il codice di massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.