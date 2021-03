Grave incidente lungo la SS494 a Vermezzo con Zelo.

Grave incidente lungo la Vigevanese: elisoccorso sul posto

Elisoccorso e ambulanza della Croce bianca di Magenta sono intervenuti lungo la SS494 per soccorrere una donna di 45 anni.

Sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del fuoco.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna sia finita contro un ostacolo.

Dopo alcuni accertati sul posto la donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale.