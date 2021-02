Grave incidente lungo la provinciale: allertato anche l’elisoccorso

Grave incidente stradale lungo la provinciale 494 a Ozzero: allertato anche l’elisoccorso.

La chiamata alla centrale operativa è scattata attorno alle 18.15. Sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso e l’elisoccorso arrivato da Milano. La persona coinvolta, di cui Areu non ha fornito età e sesso, è stata portata in elicottero all’ospedale civile di Vigevano. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte nell’incidente avvenuto lungo la 494.