Grave incidente lungo il Naviglio Grande: 17enne soccorso in codice rosso

Grave incidente questa mattina, 19 giugno 2023, a Gaggiano lungo la strada che costeggia il Naviglio Grande: coinvolto un 17enne che è stato soccorso in codice rosso.

Grave incidente lungo il Naviglio Grande

Grave l'incidente accorso questa mattina in via Milano intorno alle 8.30 a Gaggiano: a scontrarsi una moto e una macchina. Ad avere la peggio un ragazzo di 17 anni che è stato soccorso in codice rosso: sul posto anche un'altra ambulanza per soccorrere il conducente della vettura oltre ai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del Fuoco.

Il personale sanitario dopo le prime cure portate sul posto si sta occupando del trasporto in ospedale, sempre in codice rosso. Al 17enne è stato riscontrato un trauma al bacino, all'addome e a un arto inferiore.

Il luogo dove è avvenuto l'impatto