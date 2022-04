Grave incidente in moto: arriva l'elisoccorso

A Cusago

A rimanere coinvolto, in gravi condizioni, un uomo di 64 anni che è stato portato in ospedale in codice rosso.

Grave incidente in moto a Cusago: allertato anche l'elisoccorso per prestare aiuti al 64enne rimasto coinvolto.

Grave incidente in moto a Cusago

Erano da poco passate le 15 di oggi, venerdì 15 aprile 2022, quando i soccorsi sono stati allertati in codice rosso per un incidente in moto in via Marconi a Cusago. A rimanere ferito, in gravi condizioni, un uomo di 64 anni.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati un elisoccorso e un'ambulanza. Allertati, per capire le dinamiche dell'incidente, anche i Carabinieri della Compagnia di Corsico. Le condizioni del 64enne sono gravi, tanto che è stato trasportato in codice rosso in ospedale.