Grave incidente in autostrada

Brutto incidente ieri sera intorno alle 22 15 in autostrada, sul raccordo A-26- A8 nel tratto compreso tra le uscite di Sesto- Vergiate e Besnate. Cinque le auto coinvolte e cinque i feriti, due in condizioni gravi.

Brutto incidente in autostrada, cinque feriti, due gravi

Il gravissimo incidente si è verificato poco dopo le 22. Cinque vetture coinvolte, necessario l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso, che ha trasportato in ospedale a Lecco uno dei feriti più gravi. Un’altra persona in codice rosso è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Legnano. Le altre tre persone non avrebbero conseguenze serie, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Per loro si è comunque reso necessario il trasporto in ospedale. Si tratta di sette persone di età compresa fra i 30 e i 40 anni.

Vigili del fuoco al lavoro

Nell’incidente sono rimaste coinvolte cinque autovetture. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e hanno collaborato col personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sull’accaduto sta indagando una pattuglia della Polizia stradale. Il tratto tra Vergiate e Besnate in direzione dell’A8 ( Milano – Varese) è stato chiuso al traffico.