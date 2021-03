Grave incidente, in arrivo ambulanze ed elisoccorso

Grave incidente a Vittuone dove sono giunte due ambulanze e un elisoccorso per soccorrere una persona

Aggiornamento delle 22.45

Da Vittuone giungono notizie sull’incidente avvenuto questa sera. La protagonista dell’episodio è una adolescente di 14 anni. Se sono ancora misteriosi i contorni della vicenda, le condizioni della ragazza paiono essere migliorate. Dopo essere stata sottoposta alle prime cure direttamente sul posto dai soccorritori, l’intervento è stato declassato da codice rosso a giallo. L’adolescente sta per essere caricata in elisoccorso per essere trasportata in ospedale

L’incidente a Vittuone

L’incidente si è verificato intorno alle 21.45 in via Monviso. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza una persona è precipitata procurandosi delle gravi ferite tanto è vero che l’allarma è scattato in codice rosso. Sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso, partito da Como

Seguiranno aggiornamenti