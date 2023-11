Grave incidente poco dopo le 17 di oggi, 7 novembre 2023, in via Tommaso Grossi a Mazzo di Rho: coinvolti un'automobilista e un ventenne motociclista. Sul posto è arrivato l'elisoccorso in codice rosso.

Grave incidente fra un'auto e una moto: arriva l'elisoccorso

Sono arrivate in codice rosso due ambulanze e l'elisoccorso per l'incidente che è avvenuto al semaforo di via Tommaso Grossi nei pressi dell'oratorio: sul posto anche la Polizia Locale. La situazione è sembrata subito grave e i soccorritori sono subito intervenuti per tentare di stabilizzare il ferito, un ventenne andato in arresto cardiaco.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Al momento i sanitari si trovano ancora sul posto in attesa di decidere se trasportare il ventenne in elicottero o ambulanza: i sanitari stanno cercando di rianimare il motociclista in arresto cardiaco. Soccorsa anche la sessantenne a bordo dell'auto.

La Polizia Locale ha chiuso la strada al transito.

Il luogo dell'incidente: