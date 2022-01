Grave incidente fra tre auto, chiusa la statale 526

Cronaca

Coinvolti nell'impatto tre mezzi lungo la statale all'altezza di Morimondo

Grave incidente che ha coinvolto tre auto oggi 11 gennaio 2022 lungo statale 526 all'altezza di Morimondo. Anas ha chiuso temporaneamente il tratto di strada.

Lo schianto lungo statale 526

Lo scontro che ha coinvolto tre veicoli ha bloccato completamente il tratto di strada: sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Sul posto sono arrivati a supporto anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e Vigili del fuoco di Milano. La missione è ancora in corso è i vertici di Anas hanno deciso di chiudere temporaneamente la strada.

Anas e Forze dell'ordine gestiscono la viabilità

L'incidente avvenuto al km 16,250 della strada "dell'Est Ticino" ha causato la chiusura in entrambe le direzioni della strada all'altezza di Morimondo. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti 3 veicoli. Le auto vengono deviate, in loco, lungo la viabilità comunale. Sul posto Forze dell'ordine e personale Anas per gestire la viabilità e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.