Grave incidente, ferito un anziano

Grave incidente a Cuggiono: ferito un anziano di 78 anni le cui condizioni paiono al momento serie

Incidente a Cuggiono

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 16 in via Buonarroti, a Cuggiono. Secondo le prime informazioni comunicate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza si è trattato del ribaltamento di un’automobile condotta da un uomo di 78 anni. L’allarme è scattato in codice rosso e a Cuggiono, oltre alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, sono arrivate due ambulanze. Le condizioni del ferito al momento paiono gravi

Seguono aggiornamenti

