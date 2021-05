Grave incidente: coinvolte tre persone

Grave incidente a Settimo Milanese nel pomeriggio di oggi, martedì 18 maggio 2021.

Grave incidente in via Fermi a Seguro

Erano passate da poco le 16.30 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in via Fermi, nella frazione di Seguro. Sul posto sono intervenute in codice rosso due ambulanze e l’automedica, per prestare soccorso alle tre persone coinvolte: due donne di 20 e 81 anni, e un uomo di 47. Allertati anche la Polizia Locale e i Vigili del fuoco.