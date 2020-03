Grave incidente: auto si ribalta. Coinvolte due persone

Grave incidente a Besate: auto si ribalta. Coinvolte due persone.

Questa mattina, venerdì 20 marzo, poco dopo le 9, due uomini di 46 e 62 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. L’auto si è ribaltata lungo strada per Casorate a Besate. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca che ha subito soccorso i coinvolti. Uno sembrerebbe in gravi condizioni.

Seguiranno aggiornamenti

