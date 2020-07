Incidente in moto, grave 76enne

Grave incidente in moto a Nerviano, coinvolta un uomo di 76 anni

Nerviano, grave incidente in moto

Brutto incidente questa mattina, 4 luglio, a Nerviano poco dopo mezzogiorno. In via don Minzoni (quartiere Gescal) un uomo di 76 anni ha perso il controllo della sua moto finendo a terra. Gli operatori del 112 sono intervenuti in codice rosso. Sul posto un’ambulanza e anche un’automedica per soccorrere il 76enne rimasto gravemente ferito. L’anziano è stato portato in ospedale in codice rosso.

