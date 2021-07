Grave incidente in via Magenta a Castano Primo: allertato anche l'elisoccorso.

Aggiornamento delle 18.10

A rimanere ferito è un ragazzo di 24 anni, che per fortuna non è così grave come poteva sembrare in un primo momento ed è stato portato in ospedale in codice giallo.

Grave incidente: arriva l'elisoccorso

Erano circa le 17.20 di oggi, mercoledì 14 luglio 2021, quando si è verificato un incidente tra un'auto e una moto in via Magenta a Castano Primo. A rimanere coinvolta una persona che, dalle prime informazioni, sembrerebbe essere grave, tanto che i soccorsi sono usciti in codice rosso.

I soccorsi

Sul posto, oltre a un'ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, è giunto anche un elisoccorso. Allertato il Comando della Polizia Locale, i cui agenti stanno verificando le cause dell'incidente.