Grave incidente: anziana travolta in piazza Camillo Benso Conte di Cavour.

Questa mattina, martedì 23 marzo, pochi minuti prima delle 11, una donna di 92 anni è stata travolta mentre percorreva a piedi via Ticino, nei pressi di piazza Camillo Benso Conte di Cavour ad Abbiategrasso.

Un’automobilista a bordo di una Golf bianca si stava immettendo da viale Serafino in via Ticino, all’incrocio del Credito Artigiano, quando ha colpito l’anziana che stava attraversando qualche metro oltre le strisce pedonali, secondo le prime ricostruzioni non lasciando all uomo alla guida tempo di accorgersi e frenare. Fortunatamente l’impatto non è stato violento.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa e un’automedica a sirene spiegate e in codice rosso.

La donna, dopo i primi accertamenti sul posto, è stata trasportata cosciente in codice giallo in ospedale.

Sul posto anche la Polizia locale, allertati i carabinieri.