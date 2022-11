Grave incidente all'incrocio: soccorso un 57enne

Grave incidente all'incrocio di via Ada Negri ad Abbiategrasso poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 13 novembre 2022.

Grave incidente all'incrocio: allertati i soccorsi

Era da poco passata la mezzanotte di oggi, domenica 13 novembre, quando si è verificato, in via Ada Negri ad Abbiategrasso, un incidente tra un'auto e una moto. Sul posto, in codice rosso, sono giunte un'ambulanza, un'automedica e i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per capire la dinamica del sinistro stradale.

Coinvolto un 57enne

A rimanere coinvolto nello scontro un uomo di 57 anni, che per fortuna è rimasto ferito in maniera meno grave di quanto si era ipotizzato in un primo momento. L'uomo, infatti, una volta stabilizzato, è stato portato all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo.

Il luogo dello scontro:

Intervento dei soccorritori anche a Castano

Stanotte, i sanitari e i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche a Castano Primo poiché una famiglia era rimasta intossicata dal monossido.