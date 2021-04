Grave incidente alla pompa di benzina, una persona soccorsa dall’elicottero

Grave incidente a Parabiago.

Grave incidente alla pompa di benzina

L’allarme è scattato poco prima delle 18.30, per uno schianto avvenuto in viale Lombardia all’altezza del distributore Ip della frazione di Ravello. Sul posto sono intervenute un’ambulanza del Comitato volontario di pronto soccorso di Arluno, l’automedica e l’elisoccorso. Una delle persone coinvolte è apparsa in gravi condizioni ed è stata elitrasportata all’ospedale in codice rosso. A rilevare l’incidente sono stati i Carabinieri della Compagnia di Legnano: spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.