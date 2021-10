Grave incidente alla barriera Milano Ghisolfa

Autostrada

Grave incidente alle 16 e 30, ragazzo di 22 anni al San Gerardo in serissime condizioni.

Grave incidente alle 16 e 30 di oggi sull'autostrada A4, nel tratto tra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa.

Autostrada A4

Un giovane di 22 anni è seriamente ferito dopo che con la sua automobile ha tamponato, per cause ancora tutte in corso di accertamento, un furgone.

Tamponamento

Sul posto sono accorse due ambulanze, l'elisoccorso, l'automedica e anche un equipaggio dei vigili del fuoco. Il 22enne, B.A. le sue iniziali, è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice rosso: gli sono stati diagnosticati dal personale sanitario un trauma cranico commotivo, un trauma al volto e agli arti inferiori

Importanti ripercussioni anche sul traffico con code e rallentamenti.