Incidente a Magnago: una persona coinvolta

L'intervento dei soccorritori

Una persona è rimasta coinvolta nell'incidente avvenuto nella frazione di Magnago: i soccorsi sono intervenuti in codice rosso.

Un incidente è avvenuto in va Sardegna a Bienate, frazione di Magnago, nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 ottobre 2021.

Aggiornamento delle 17.30

Per fortuna, le condizioni della persona coinvolta non sono gravi come è sembrato in un primo momento. Tanto che non è stato neccessario nemmeno il trasporto in ospedale.

Incidente in frazione: arrivano i soccorsi

Erano circa le 16.40 di oggi, venerdì 29 ottobre, quando un mezzo si è ribaltato in via Sardegna a Bienate, frazione di Magnago. I soccorsi sono stati chiamati in codice rosso e un'ambulanza è giunta in paese per prestare aiuto alla persona rimasta coinvolta. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco. Ancora da capire la dinamica dell'incidente.