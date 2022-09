Grave incidente a Legnano: soccorsa una 39enne

Grave incidente a Legnano in via Della Pace intorno alle 8.45 di stamani, domenica 4 settembre 2022.

Grave incidente: i soccorsi a Legnano

L'ambulanza della Croce rossa di Legnano è stata allertata in codice rosso: in via Della Pace a Legnano si era verificato un incidente che ha visto rimanere coinvolta una donna di 39 anni. Allertato, per capire la dinamica del sinistro, anche il Commissariato della Città del Carroccio.

Gli aiuti alla 39enne

La donna è stata subito soccorsa e, per fortuna, le sue condizioni sono apparse meno allarmanti di quello che si era pensato in un primo momento. La 39enne infatti è stata trasportata in ospedale in codice verde.