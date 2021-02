Grave incidente a Legnano: due persone ferite

Grave incidente a Legnano: è successo intorno alle 11.15 di oggi, domenica 7 febbraio 2021, in via Micca.

Aggiornamento delle 11.45

A risultare essere feriti a causa dello scontro in via Micca sono due persone: il 55enne e una ragazza di 20 anni. Per fortuna le condizioni di entrambi non sono gravi e l’ambulanza è ripartita per l’ospedale in codice giallo. Entrambi sono stati portati al Pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza.

Grave incidente a Legnano: arriva l’ambulanza

Un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio è stata allertata intorno alle 11.15 di oggi, domenica 7 febbraio, in codice rosso in via Micca a Legnano a causa di un incidente stradale. Una persona è rimasta ferita nello scontro. Si tratta di un uomo di 55 anni che sta ricevendo i primi soccorsi proprio in questi minuti. Dalle prime informazioni arrivate ad Areu l’uomo sarebbe grave.

Sul posto, per capire le dinamiche dell’incidente, la Polizia Locale di Legnano.