Grave incidente a Corbetta: furgoncino “entra” nell’auto FOTO

Grave incidente a Corbetta questa mattina, giovedì 26 novembre: furgoncino “entra” nell’auto.

Grave incidente a Corbetta: furgoncino “entra” nell’auto

Questa mattina, giovedì 26 novembre, poco prima delle 11.30, due ambulanze, una da Sedriano e una da Magenta, insieme ad un’automedica, sono intervenute a sirene spiegate in via Piave a Corbetta, per soccorrere una donna di 63 anni e un uomo di 36 anni.

I due sono rimasti coinvolti in un incidente mentre erano a bordo dei loro mezzi di trasporto, rispettivamente un’auto e un furgoncino.

La dinamica è ora al vaglio della Polizia Locale che è intervenute sul posto insieme ai Vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto la donna dall’abitacolo dopo che era rimasta intrappolata. Dopo alcuni accertamenti sul posto la 63enne è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

TORNA ALLA HOME